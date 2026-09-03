Bihar Student Protest: एके-47 से घायल हुए छात्र से मिले राहुल गांधी, कहा- सरकार छोटे अधिकारियों पर नहीं डाल सकती जिम्मेदारी

राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मुलाकात की, जो छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस बर्बरता का शिकार हुए। राहुल गांधी इन दिनों ‘छात्रों की गूंज’ मुहिम के तहत देशभर के छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इन युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में कथित धांधली के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका आरोप है कि पुलिस की लाठियों के साथ एके-47 और पिस्तौल से चली गोलियों से कई छात्र घायल हुए। राहुल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने अधिकार मांगने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया?