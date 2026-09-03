जेट फाइटर तेजस Mk1A को मिली बड़ी ताकत, अमेरिका से आए 3 नए इंजन, 5375 करोड़ की है डील

एफ404-आईएन20 इंजन को खास तौर पर भारत के एक इंजन वाले तेजस लड़ाकू विमान के लिए तैयार किया गया है। जीई के मुताबिक, यह एफ404 परिवार का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला संस्करण है। इस इंजन में ज्यादा हवा खींचने वाला पंखा, खास तरह के टरबाइन ब्लेड और कई विशेष हिस्से लगाए गए हैं। इंजन की क्षमता करीब 84 किलो न्यूटन तक है। तेजस के शुरुआती परीक्षणों में भी इसी इंजन का इस्तेमाल हुआ था। 2008 की पहली परीक्षण उड़ान के दौरान तेजस ने मैक 1.1 की रफ्तार हासिल की थी।