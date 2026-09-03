Punjab Politics: बीजेपी ने जारी की ऑडियो क्लिप, पंजाब में केस निपटाने के नाम पर 5 करोड़ मांगने का आरोप, AAP ने किया पलटवार

पंजाब में इस केस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव बढ़ गया है। प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें एक कथित बिचौलिया इस तरह के आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों का जिक्र कर रहा है। लेकिन ऑडियों में कहीं भी भगवंत मान या उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर का नाम नहीं लिया गया है। भंडारी ने कहा कि भगवंत मान और उनकी पत्नी लूट और भ्रष्टाचार का रैकेट चला रहे हैं। इसके तहत वे 5 करोड़ रुपये के बदले आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप से गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या मुख्यमंत्री खुद किसी मामले को खत्म कराने में दखल दे रहे हैं। बीजेपी ने मान से इस पूरे मामले पर सफाई देने की मांग की।