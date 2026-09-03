भारत के NOTAM से पाकिस्तान में बढ़ी हलचल, 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक IAF के एयरस्पेस रिजर्वेशन पर हाई अलर्ट



CNN-News18 के मुताबिक, पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि अभ्यास की अवधि के दौरान भारत की ओर से किसी भी संभावित 'दुस्साहस' का पाकिस्तान 'पूरा जवाब' देने के लिए तैयार है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में भारत की ओर से इस एयरस्पेस रिजर्वेशन के उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान या यह पुष्टि नहीं है कि इसका संबंध किसी संभावित सैन्य कार्रवाई से है। NOTAM जारी होना अपने आप में किसी हमले या सैन्य अभियान का संकेत नहीं माना जा सकता। फिलहाल इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को लेकर सतर्कता जरूर बढ़ा दी है।