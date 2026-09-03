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भारत के NOTAM से पाकिस्तान में बढ़ी हलचल, 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक IAF के एयरस्पेस रिजर्वेशन पर हाई अलर्ट

India Pakistan Border: भारत के 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के एयरस्पेस रिजर्वेशन NOTAM पर पाकिस्तान ने आपात बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-पाक सीमा पर निगरानी बढ़ाकर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Sep 03, 2026

Indian Air Force news

भारत के NOTAM से पाकिस्तान में बढ़ी हलचल(फोटो-ANI)

Indian Air Force: भारत की ओर से 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एयरस्पेस रिजर्व करने के लिए जारी NOTAM ने पाकिस्तान के सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठान में चिंता बढ़ा दी है। CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इनपुट के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने तत्काल उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और भारतीय वायुसेना (IAF) की आगामी गतिविधियों की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना के लिए निर्धारित एयरस्पेस रिजर्वेशन को लेकर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक


एक शीर्ष सुरक्षा सूत्र के हवाले से CNN-News18 ने बताया कि भारत के NOTAM की डिटेल समीक्षा के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में तत्काल बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक की जानकारी और ब्रीफ सीधे पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के कार्यालय तक पहुंचाई गई। इससे संकेत मिलता है कि इस एयरस्पेस रिजर्वेशन को पाकिस्तान के सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने गंभीरता से लिया है।

भारत-पाक सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी


रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिसूचना के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है और भारतीय वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि उनकी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और भारतीय वायुसेना की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं।

'किसी भी दुस्साहस का पूरा जवाब देने को तैयार'


CNN-News18 के मुताबिक, पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि अभ्यास की अवधि के दौरान भारत की ओर से किसी भी संभावित 'दुस्साहस' का पाकिस्तान 'पूरा जवाब' देने के लिए तैयार है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में भारत की ओर से इस एयरस्पेस रिजर्वेशन के उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान या यह पुष्टि नहीं है कि इसका संबंध किसी संभावित सैन्य कार्रवाई से है। NOTAM जारी होना अपने आप में किसी हमले या सैन्य अभियान का संकेत नहीं माना जा सकता। फिलहाल इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को लेकर सतर्कता जरूर बढ़ा दी है।

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Updated on:

03 Sept 2026 07:24 pm

Published on:

03 Sept 2026 07:05 pm

Hindi News / National News / भारत के NOTAM से पाकिस्तान में बढ़ी हलचल, 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक IAF के एयरस्पेस रिजर्वेशन पर हाई अलर्ट

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