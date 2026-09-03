300 फीट नीचे गिरा था Air India का विमान, अब केंद्रीय मंत्री राम मोहन ने बताया- कब आएगी जांच रिपोर्ट

यह पूछे जाने पर कि क्या घटना से पहले मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) मौजूद थीं या घटना के बाद नए उपाय शुरू किए गए। इस पर नायडू ने स्पष्ट किया कि सख्त प्रवर्तन के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 10 प्रतिशत तक जांच अनिवार्य थी। अब हम एयरलाइनों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसे 100 प्रतिशत तक कैसे बढ़ाया जाए और साल भर रैंडम तरीके से जांच कैसे की जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि इस सिस्टम को आगे कैसे बेहतर बनाया जाए। फ्लाइंग चेक फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार किए जा रहे हैं, जिनका हम पालन करते हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि और अधिक सख्त मॉनिटरिंग कैसे बनाए रखी जाए।