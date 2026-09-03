PM नरेंद्र मोदी विवादित कार्टून मामला : अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत, लेकिन अदालत ने लगाई फटकार

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने की। अदालत ने अभिनेत्री को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाने से कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पोस्टर को ‘बेहद खराब’ बताते हुए कहा कि समाज में स्थापित व्यक्ति की ओर से इस तरह का पोस्टर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना सवाल खड़े करता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री फेसबुक या किसी अन्य माध्यम से सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभिनेत्री के आचरण ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है और यह खराब रुचि को दर्शाता है।