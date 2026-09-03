आरजी कर केस में बड़ी कार्रवाई, बेंगलुरु से पनिहाटी नगरपालिका के पूर्व प्रमुख सोमनाथ डे गिरफ्तार

जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की इस पूरी साजिश में तीन मुख्य चेहरे सामने आए थे। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के खारदाह थाने में पीड़िता के पिता की नई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे। इसमें सबसे पहला आरोपी निर्मल घोष को ओडिशा से गिरफ्तार किया था जो कि पूर्व टीएमसी विधायक था। वहीं दूसरा आरोपी संजीव मुखर्जी कोलकाता के चिनार पार्क इलाके से पकड़ा गया, जो कि पीड़िता का पड़ोसी था। और तीसरा आरोपी सोमनाथ डे जो कि पूर्व पालिका अध्यक्ष था। लंबे समय तक चकमा देने के बाद आखिरकार बेंगलुरु से गिरफ्तार। फिलहाल निर्मल घोष और संजीव मुखर्जी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि सोमनाथ डे से पुलिस पूछताछ कर जल्द ही हिरासत की मांग करेगी।