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West Bengal Politics: TMC ने राष्ट्रपति-राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, जानें क्या है पूरा मामला?

Derek O'Brien Statement on Letter to President and Governor: पश्चिम बंगाल की सियासत में तनाव बढ़ा। TMC ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आरएन रवि से तत्काल मुलाकात का समय मांगा। जानें कैमैक स्ट्रीट TMC कार्यालय में कथित हमले और पूरे विवाद की वजह।
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कोलकाता

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Satya Brat Tripathi

Sep 03, 2026

West Bengal Political Crisis

ममता बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन (Photo- ANI)

TMC Letter to President and Governor: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात का समय मांगा है। पार्टी ने राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यह मांग कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय में कथित हमले के बाद की गई है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांगी मुलाकात

TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बताया कि पार्टी ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र भेजे हैं। TMC का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से दिल्ली में मिलना चाहता है। वहीं, राज्यपाल से कोलकाता में मुलाकात की मांग की गई है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पार्टी बंगाल की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। TMC नेता के मुताबिक, पिछले चार महीनों में राज्य की स्थिति लगातार खराब हुई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की जा रही है।

कैमैक स्ट्रीट कार्यालय में क्या हुआ?

कैमैक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय में गुरुवार तड़के तोड़फोड़ की खबर सामने आई। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने BJP कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बनर्जी के मुताबिक, हथियारों से लैस लोग कार्यालय में घुसे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कार्यालय में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार फोन और ईमेल किए गए। इसके बावजूद करीब दो घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, BJP ने TMC के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी की ओर से घटना को लेकर अलग दावा किया गया है। इसलिए मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी।

पुलिस पर भी TMC ने उठाए सवाल

डेरेक ओ ब्रायन ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। TMC नेता ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रपति और राज्यपाल के सामने रखना चाहती है।

पहले भी विवादों में रहा है कैमैक स्ट्रीट कार्यालय

कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को लेकर TMC और पुलिस के बीच पहले भी विवाद हुआ था। 27 अगस्त को कथित अनधिकृत होर्डिंग हटाने को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब TMC ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। पार्टी का कहना है कि वह बंगाल की कानून-व्यवस्था और पुलिस की भूमिका से जुड़े मुद्दों को उनके सामने रखेगी। फिलहाल TMC दोनों से जवाब का इंतजार कर रही है।

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Updated on:

03 Sept 2026 01:04 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:04 pm

Hindi News / National News / West Bengal Politics: TMC ने राष्ट्रपति-राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, जानें क्या है पूरा मामला?

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