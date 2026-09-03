West Bengal Politics: TMC ने राष्ट्रपति-राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, जानें क्या है पूरा मामला?

कैमैक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय में गुरुवार तड़के तोड़फोड़ की खबर सामने आई। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने BJP कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बनर्जी के मुताबिक, हथियारों से लैस लोग कार्यालय में घुसे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कार्यालय में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार फोन और ईमेल किए गए। इसके बावजूद करीब दो घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, BJP ने TMC के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी की ओर से घटना को लेकर अलग दावा किया गया है। इसलिए मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी।