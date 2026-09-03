Manish Brahmbhatt New Party : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ में फूट! मनीष ब्रह्मभट्ट ने बनाई नई पार्टी, जानें क्या है नया नाम

Cockroach Janata Party Democratic : नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरह कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक का ऐलान हुआ है। मनीष ब्रह्मभट्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक' लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस आंदोलन में देशभर के लोगों ने अपना खून-पसीना लगाया, उसकी सफलता के बाद उसे राजनीतिक रूप दे दिया गया और आंदोलन को कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि आज हम 'कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक' का शुभारंभ कर रहे हैं। हमें यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि देश का यह जन-आंदोलन अब सिर्फ 'टीम केजरीवाल' बनकर रह गया है।