Suvendu Adhikari: पति छोड़ गया, बेटा बीमार… पेंशन की आस में मुख्यमंत्री का काफिला रोक खड़ी हो गई 68 साल की महिला

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने महिला से कहा कि मां, बताओ क्या कहना है। इस पर स्वप्ना ने कहा कि उसे अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने उसे समझाया कि उसे अन्नपूर्णा योजना नहीं, बल्कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सहायता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उसकी पेंशन की व्यवस्था कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की बात सुनते ही स्वप्ना ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपको पा लिया बाबा। मेरा मन भर आया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पास खड़े बरासात संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष राजीव पोद्दार से स्वप्ना दास के वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज मंगाकर उनके कार्यालय भेजने को कहा।