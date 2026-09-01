होर्डिंग हटाने पर बवाल के बाद थाने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, बाहर जुटे समर्थक; 14 गिरफ्तार, अब डेरेक ओ’ब्रायन की बारी

डेरेक ओ'ब्रायन को सोमवार को पूछताछ के लिए थाने पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उनके वकील ने पुलिस को पत्र भेजकर सात दिन का समय मांगा था। पुलिस ने यह मांग नहीं मानी और उन्हें बुधवार दोपहर तक थाने में पेश होने का नया नोटिस दिया है। अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को भी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।