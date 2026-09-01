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कोलकाता

होर्डिंग हटाने पर बवाल के बाद थाने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, बाहर जुटे समर्थक; 14 गिरफ्तार, अब डेरेक ओ’ब्रायन की बारी

Abhishek Banerjee Latest News: कोलकाता के होर्डिंग विवाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पुलिस ने पूछताछ की। मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हैं, जबकि डेरेक ओ'ब्रायन और अभिषेक के निजी सहायक को भी नोटिस जारी किया गया है।
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कोलकाता

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Imran Sheikh

Sep 01, 2026

Abhishek Banerjee

होर्डिंग विवाद में पूछताछ के लिए शेक्सपियर सरणी थाने पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। (फाइल फोटो-ANI)

Kolkata hoarding case: कोलकाता में एक होर्डिंग हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बड़े नेताओं तक पहुंच गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी मंगलवार को शेक्सपियर सरणी थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने उनसे कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से कथित अवैध होर्डिंग हटाने के दौरान हुए हंगामे को लेकर पूछताछ की।

अभिषेक बनर्जी के थाने पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। समर्थकों ने नारेबाजी की और कहा कि जब तक अभिषेक थाने के अंदर रहेंगे, वे भी बाहर मौजूद रहेंगे।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

मामला 27 अगस्त का है। उस दिन कोलकाता नगर निगम की टीम पुलिस के साथ कैमैक स्ट्रीट स्थित टीएमसी कार्यालय पहुंची थी। टीम पार्टी कार्यालय की छत पर लगे कथित अवैध बिलबोर्ड को हटाने आई थी।

टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और पुलिस तथा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। बाद में हाथापाई की स्थिति भी बन गई।

पुलिस का आरोप है कि इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया है।

3 FIR दर्ज, 14 लोग गिरफ्तार

घटना के बाद शेक्सपियर सरणी थाने में तीन एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें से दो एफआईआर में अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और कुछ अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

पुलिस अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से यह पता लगाने में जुटी है कि हंगामे के दौरान क्या हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

डेरेक ओ'ब्रायन को भी बुलाया गया

डेरेक ओ'ब्रायन को सोमवार को पूछताछ के लिए थाने पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उनके वकील ने पुलिस को पत्र भेजकर सात दिन का समय मांगा था। पुलिस ने यह मांग नहीं मानी और उन्हें बुधवार दोपहर तक थाने में पेश होने का नया नोटिस दिया है। अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को भी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ और डेरेक ओ'ब्रायन को जारी नए नोटिस के बाद अब यह मामला टीएमसी के लिए और अहम हो गया है।

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Updated on:

01 Sept 2026 04:08 pm

Published on:

01 Sept 2026 04:08 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / होर्डिंग हटाने पर बवाल के बाद थाने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, बाहर जुटे समर्थक; 14 गिरफ्तार, अब डेरेक ओ’ब्रायन की बारी

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