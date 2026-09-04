KCR Congress Controversy: ’10 साल सत्ता में रहे, दलित CM नहीं बनाया’, केसीआर पर कांग्रेस का सीधा वार

KCR News: तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेता इंदिरा शोभन ने BRS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर निशाना साधते हुए हैदराबाद में कहा कि सरकार से सवाल पूछने से पहले उन्हें अपने पुराने वादों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर केसीआर के उस वादे को याद दिलाया, जिसमें तेलंगाना बनने के बाद दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी।