Crime News: 300 से ज्यादा लोगों पर हुआ केस, बंधक युवक को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर किया पथराव, SHO समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

यह घटना मंगलवार रात टंडवा थाना क्षेत्र के सिदपा गांव में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के लोगों ने कमता गांव के रहने वाले 36 वर्षीय मोहम्मद शहबाज को पकड़कर रखा हुआ है। इसके बाद टंडवा पुलिस की टीम उसे छुड़ाने के लिए गांव पहुंची। इस मामले पर पुलिस ने जानकारी दी कि मोहम्मद शहबाज पर एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप था। आरोप है कि महिला के शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और एक घर में बंद कर दिया। वहीं, उसके साथ मौजूद दूसरा युवक मौके से भागने में सफल रहा।