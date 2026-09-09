9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राघव चड्ढा के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने पर घमासान, AAP के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने तोड़ी चुप्पी

राजिंदर नगर वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जुड़ने पर AAP के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दी सफाई। जानें फॉर्म-6 आवेदन, ERO मंज़ूरी और SIR प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Sep 09, 2026

Election Commission of India

राघव चड्ढा के नाम पर सियासी घमासान, AAP के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई, photo source: ANI

Delhi Voter List Controversy: दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट (AC-39) की मतदाता सूची में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने को लेकर बुधवार को सियासी बवाल खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि तय प्रक्रिया का पालन किए बिना राघव चड्ढा का नाम इस निर्वाचन सूची में जोड़ा गया है। पार्टी के इस आरोप के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से विस्तृत जवाब सामने आया, जिसमें पूरी प्रक्रिया का ब्योरा दिया गया।

चुनाव आयोग का जवाब- नियमों के तहत हुआ पंजीकरण

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 और संबंधित नियमों के अनुसार, अगर कोई मतदाता निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करता है, तो वह साल में किसी भी समय ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। आयोग के अनुसार राघव चड्ढा ने 26 अगस्त 2026 को आवेदन संख्या U05039D6N2608261200000 के ज़रिए AC-39 राजिंदर नगर सीट के लिए फॉर्म-6 में आवेदन दिया था। तय 7 दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद 2 सितंबर 2026 को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने इस आवेदन को मंज़ूरी दी।

'विशेष गहन संशोधन' गाइडलाइंस का हवाला

आयोग ने 14 मई 2026 को जारी अपनी 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) गाइडलाइंस का भी हवाला दिया। इसके पैरा 11(a) के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में SIR अवधि के दौरान जुड़े सभी नए नाम ड्राफ्ट सूची की आखिरी एंट्री के बाद क्रमवार जोड़े जाते हैं, जबकि हटाए गए या बदले गए नामों को उनकी मूल सीरियल नंबर वाली जगह पर दर्शाया जाता है। आयोग ने साफ किया कि अंतिम सूची तभी प्रकाशित होती है जब संशोधन अवधि पूरी हो और सभी दावे-आपत्तियों का निपटारा हो जाए, लेकिन ERO की मंज़ूरी मिलते ही नाम ड्राफ्ट रोल में दिखना शुरू हो जाता है।

अब तक 761 आवेदन मंजूर

आयोग के मुताबिक अब तक कुल 761 आवेदनों को मंज़ूरी देकर उन पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इनमें नई दिल्ली ज़िले से 209, नॉर्थ वेस्ट से 143, साउथ से 14 और साउथ वेस्ट से 781 जैसे आंकड़े जिलेवार ब्योरे में शामिल हैं, जबकि कुछ ज़िलों के आंकड़े स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में लगातार शामिल रहते हैं कि कोई भी योग्य नागरिक सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

गांधीनगर में कहर! निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिरी, मलबे में दबे दर्जनों मजदूर, 8 को बचाया गया

ये भी पढ़ें
building slab collapse

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2026 11:53 pm

Published on:

09 Sept 2026 11:53 pm

Hindi News / National News / राघव चड्ढा के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने पर घमासान, AAP के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गांधीनगर में कहर! निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिरी, मलबे में दबे दर्जनों मजदूर, 8 को बचाया गया

building slab collapse
राष्ट्रीय

Election Funding: चंदे के पैसे से भाजपा ने क्या किया? ECI ने जारी किया डाटा, कांग्रेस का भी पूरा ब्योरा सामने आया

ECI News
राष्ट्रीय

तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

N Ramchander Rao letter to Rahul Gandhi on Telangana Fee Reimbursement
हैदराबाद तेलंगाना

Crime News: 300 से ज्यादा लोगों पर हुआ केस, बंधक युवक को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर किया पथराव, SHO समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

Attack on Jharkhand Police
राष्ट्रीय

चुनाव बाद हिंसा पर मानवाधिकार आयोग पहुंची TMC, कुणाल घोष बोले- BJP के अत्याचार से हमारे हजारों कार्यकर्ता बेघर

TMC leader Kunal Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.