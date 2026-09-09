गांधीनगर में कहर! निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिरी, मलबे में दबे दर्जनों मजदूर, 8 को बचाया गया

गौरतलब है कि यह चार दिनों के भीतर देश में इमारत गिरने की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले रविवार दोपहर राजधानी दिल्ली में एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी। जर्जर हालत में पहुंच चुकी इस इमारत में एक पीजी (पेइंग गेस्ट) चलता था। दिल्ली हादसे के सदमे से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि गांधीनगर में यह नया हादसा सामने आ गया है, जिसने एक बार फिर निर्माण कार्यों की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल गांधीनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।