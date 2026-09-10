मायावती ने आकाश आनंद को किया ‘मुक्त’, कांशीराम का भी नहीं किया था लिहाज, चहेते आईएएस अफसर को भरी मीटिंग में करती थीं बेइज्जत

उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में घमासान हो गया है। सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले पद और अब पार्टी से ही मुक्त कर दिया है। अपने सोशल मीडिया (एक्स) अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए मायावती ने बताया कि इस समय बसपा यूपी में पांचवी बार सरकार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियों में लगी है। मायावती चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आखिरी बार वह 2007 में अकेले दम पर भारी बहुमत लाकर मुख्यमंत्री बनी थीं। वह उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और कॅरियर का चरम साबित हुआ। 2007 के बाद से राजनीतिक रूप से बसपा लगातार कमजोर होती गई और आज हाशिए पर है। इसके कई कारण हैं, पर उनमें से एक मायावती की कार्य शैली भी है। उनकी कार्यशैली समझने के लिए उस दौर की कुछ बातों को जान लेना सही रहेगा, जब मायावती ने चुनावी राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थीं।