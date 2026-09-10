मणिपुरी संगीतकार की श्रद्धांजली सभा में पहुंचे राहुल गांधी, कहा- विक्रम सिंह की हत्या बड़ी त्रासदी

राहुल गांधी ने कहा कि देश ने एक बेहतरीन प्रतिभा खो दी है। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी इसलिए भी है क्योंकि विक्रम सिंह का बेटा अब अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगा और उनके माता-पिता भी अपने बेटे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। राहुल ने कहा कि बेशक मणिपुर के लोगों के लिए यह एकमात्र दुखद घटना नहीं है। मणिपुर के लोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़ी त्रासदियों का सामना कर रहे हैं। यह दुखद है कि एक बेहतरीन प्रतिभा हमसे छीन ली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे किसी की हत्या हुई हो या नहीं, इस घटना में हिंसा थी। उन्होंने कहा कि इसमें नफरत और अहंकार भी था। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल ताकतवर होने पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना एक तरह का चलन बन गया है, लेकिन गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए।