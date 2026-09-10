‘आम आदमी पार्टी के सपने में मैं भूत बनकर आता हूं’, पंजाब चुनाव से पहले ‘आप’ पर राघव चड्ढा का तंज, ड्रग्स का भी उठाया मुद्दा

इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने दिल्ली की वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जुड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ढांडा ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगते हुए दावा किया कि चड्ढा ने 26 अगस्त को दिल्ली में वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6 जमा किया था और 2 सितंबर तक उनका वोट अप्रूव होकर EPIC भी जनरेट हो गया। ढांडा ने इसकी तुलना एक आम नागरिक के मामले से करते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने 5 अगस्त को फॉर्म-6 जमा किया था, लेकिन उसके मामले में अब तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तक नियुक्त नहीं हुआ है। आप नेता ने सवाल उठाया कि दिल्ली में नया वोट बनवाने से पहले क्या राघव चड्ढा का पंजाब वाला वोट फॉर्म-8 के जरिए ट्रांसफर किया गया था या नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की।