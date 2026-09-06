Bihar Flood: भागलपुर में गंगा के बहाव से 400 मीटर तक कटा तटबंध, रेलवे ढाला बचाने के लिए उतारे गए 3 जहाज

Bihar Flood: बिहार के भागलपुर जिले में गंगा की तेज लहरों और उफनते पानी की वजह से काज़ीकोरिया-राघोपुर तटबंध का कटाव बढ़ गया है। 23 अगस्त की रात को यहां शुरू में 50 मीटर का कटाव हुआ था, जो अब बढ़कर 400 मीटर तक पहुंच गया है। तटबंध का यह अहम हिस्सा बह जाने के बाद, रेलवे तटबंध (ढाला) को बचाने के लिए पूरा प्रशासन जुट गया है। भागलपुर में आपदा प्रबंधन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) कुंदन कुमार के मुताबिक, अगर रेलवे तटबंध टूटता है तो हजारों लोगों की आबादी वाला इलाका डूब सकता है। इसे रोकने के लिए मुख्यालय से आए एक्सपर्ट इंजीनियरों के साथ तीन बड़े जहाज तैनात किए गए हैं।