Bihar Train Accident: बिहार के आरा में ट्रेन हादसा, महानंदा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरीं

महानंदा एक्सप्रेस सुबह करीब 4 बजकर 12 मिनट पर आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली रवाना होना था। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रेन परिचालक के दौरान किसी तकनीकी समस्या के कारण सिग्नल सासाराम लाइन की ओर चला गया। इसकी वजह से ट्रेन स्टेशन से करीब 200 मीटर दूरी पर डिरेल हो गई। हालांकि रेलवे की तरफ से ट्रेन के पटरी से उतरने के कारणों के बारे में नहीं बताया गया है। फिलहाल रेलवे महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग और डीआरएम विनोद कुमार के निर्देश पर हादसे की जांच की जा रही है।