Weather Update: बिहार में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Bihar floods: सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके कारण कई राज्यों में नदियां भी उफान पर है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश होगी। इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर और पूर्वी राज्यों में नदियों में नदियां उफान पर है। तेज आंधी की वजह पेड़ गिरने की भी संभावना जताई गई है।