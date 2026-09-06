CM हेमंत सोरेन के करीबी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, हार्ट अटैक ने ली जान

सुदिव्य कुमार के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधिकारिक बयान जारी कर गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि जीवन की अनिश्चितता ने एक बार फिर सभी को गहरे दुख में ढकेल दिया है। सुदिव्य कुमार सोनू जी का जाना झामुमो परिवार, राज्य सरकार और पूरे झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके संघर्ष, जनसेवा और अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और चाहने वालों की भारी भीड़ जुटने लगी है। प्रदेश के तमाम छोटे-बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।