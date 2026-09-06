Kerala Road Accident: केरल में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार कार ने परिवार को कुचला; 3 साल के बच्चे समेत 3 ने दम तोड़ा

Guruvayur Kunnamkulam Road Accident: केरल के त्रिशूर जिले में शनिवार आधी रात एक खुशहाल परिवार की घर वापसी मातम में बदल गई। शादी समारोह से लौट रहे दंपती ने सड़क किनारे कुछ पल के लिए बाइक रोकी थी। उन्हें क्या पता था कि पीछे से आ रही बेकाबू कार अगले ही क्षण उनकी जिंदगी छीन लेगी। हादसे में पति-पत्नी और उनके महज तीन साल के बेटे की जान चली गई। घटना (Kerala Road Accident) के बाद इलाके में शोक की लहर है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।