स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बीच नाबालिग का आरोप, ‘घर पर फेंके गए पत्थर’, मांगी सुरक्षा

मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

यह पूरा विवाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ था, जहां आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज का छात्र प्रदर्शनकारी के पिता संजय आजाद के साथ झगड़ा और मारपीट हुई थी। इसके बाद आरोपी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि उस पर गंभीर धाराएं नहीं लगेंगी और वह आसानी से छूट जाएगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने उस पर कानूनी शिकंजा कस दिया है।