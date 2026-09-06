ISRO Privatization: ISRO के निजीकरण पर मचा घमासान! कर्मचारियों ने चेयरमैन से पूछे तीखे सवाल, भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता

ISRO Privatization Latest News 2026: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ माने जाने वाले ISRO में अब निजी भागीदारी को लेकर कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ती दिख रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर नौ कर्मचारी संगठनों ने सीधे ISRO चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन से जवाब मांगा है। सवाल सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि आने वाले वर्षों में ISRO की अपनी भूमिका क्या होगी और हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा।