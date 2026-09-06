सुभाष चंद्रा पर CBI केस दर्ज, ज्यादा संपत्ति बता दिलाया कर्ज, 1322 करोड़ के नुकसान का आरोप

दर्ज शिकायत में कहा गया है कि एलआइसीएचएफ ने वसंत सागर प्रॉपर्टीज और पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 500 करोड़ रुपए का तथा डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स को 480 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। इसके गारंटर के रूप में सुभाष चंद्रा ने मार्च व अगस्त 2018 में निष्पादित दस्तावेजात में 31 मार्च 2017 तक अपनी कुल संपत्ति करीब 59,113.21 करोड़ रुपए और 6 जुलाई 2018 को कुल संपत्ति 40,562 करोड़ रुपए बताई थी। बाद में व्यक्तिगत दिवालियापन के समाधान मामले में उन्होंने एलआइसीएचएफ को दिए गए उक्त दस्तावेजों में बताई गई अपनी संपत्ति होने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2024 में उनकी कुल संपत्ति 31.79 करोड़ रुपये थी और 2017-18 में भी उनकी कुल संपत्ति 40,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी। बाद में यह कर्ज डूब गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चंद्रा ने कर्ज लेने वाली कंपनियों, उनके अधिकारियों और निदेशकों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए और झूठे नेट वर्थ दस्तावेजों के आधार कर्ज दिलाया। शिकायत में धन के गबन और दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है।