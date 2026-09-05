Congress: कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, सचिन पायलट को पंजाब की कमान, भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी

कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव के तहत भूपेश बघेल को AICC महासचिव प्रभारी, असम नियुक्त किया गया है। सचिन पायलट को पंजाब का महासचिव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का महासचिव प्रभारी बनाया गया है। उन्हें गुजरात के साथ कर्नाटक के महासचिव प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। पार्टी ने सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़, डॉ. सिरीवेल्ला प्रसाद को महाराष्ट्र और पी. वी. मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इस तरह कांग्रेस ने असम, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के संगठनात्मक प्रभार में बदलाव किया है।