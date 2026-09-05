घाट डूबे, बस्तियों में घुसा गंगा का पानी, बिहार-UP में बाढ़ का खतरा कितना बढ़ गया?

Bihar flood alert: लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा समेत कई नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। कहीं घाट पानी में डूब गए हैं तो कहीं निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। बिहार में कई जगह गंगा और दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारी तेज कर दी है।