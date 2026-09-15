RPSC Paper Leak: 7 लाख में खरीदा अर्थशास्त्र का पेपर, डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर बना शिक्षक; अब SOG ने दबोचा

जांच में सामने आया कि श्रवण स्वयं द्वितीय श्रेणी शिक्षक है और उसने अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर अपना चयन करवाया था। इस मामले में वह पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। पेपर लीक प्रकरण में नाम सामने आने के बाद अब एसओजी उससे नेटवर्क और पेपर की खरीद-फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी प्रकरण में श्रवण और गोपाल दोनों अपने-अपने सरकारी पदों से निलंबित हैं।