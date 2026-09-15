राजस्थान पंचायत चुनाव: आरक्षण लॉटरी टलने पर डोटासरा का हमला, बोले- चुनाव से कब तक भागेगी भाजपा?

आरक्षण लॉटरी टलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनावों में शहरी वार्डों में हुई किरकिरी और लगातार खिसकते जनाधार से बौखलाई भाजपा अब पंचायत चुनावों से बचने के रास्ते तलाश रही है। डोटासरा ने कहा कि 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी स्थगित करने का फैसला साफ तौर पर बताता है कि भाजपा चुनाव से भागकर हार से बचना चाहती है। डोटासरा ने भाजपा के 'एक राज्य, एक चुनाव' के नारे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा इस नीति की बात करती है, वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में जनता के आक्रोश से सरकार घबरा गई है और पंचायत चुनाव से पहले उसकी प्रक्रिया को ही टालने में लगी है।