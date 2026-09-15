Weather Update : राजस्थान में 16-17 सितंबर को हल्की-मध्यम बारिश की संभावना, 30-40 KMPH की गति से चलेगी तेज हवाएं

Weather Update : दक्षिण-पश्चिम मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर के आस-पास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बन रही है। जबकि मानसून के लौटने की प्रक्रिया शुरू होने की सामान्य तिथि 17 सितंबर है। लेकिन इस बार मानसून ट्रफ के सक्रिय रहने एवं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के चलते मानसून की विदाई में विलंब हुआ है। आइएमडी के अनुसार मानसून के लौटने से पहले राजस्थान-मध्यप्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।