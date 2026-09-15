‘बड़ी बेटी पर करता था शक’ जयपुर हत्याकांड में पूछताछ में आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Jaipur Kardhani Murder Case : जयपुर। करधनी इलाके के गोविंद वाटिका में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल झा से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, राहुल ने शुरुआत में सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसने पत्नी और दो अन्य बेटियों को भी मारने का फैसला कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राहुल अपनी बड़ी बेटी को लेकर लगातार शक करता था। वह उसकी नौकरी और रिश्तों को लेकर सवाल उठाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को लगता था कि बेटी उससे अपनी नौकरी और संबंधों को लेकर झूठ बोलती है।