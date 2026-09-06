B Praak: 10 करोड़ की धमकी पर चुप्पी! लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुनते ही असहज हुए बी-प्राक, सवाल पर नहीं दिया जवाब

रायपुर@हिमांशु शर्मा। B Praak Interview: दांही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए रायपुर आए मशहूर सिंगर बी-प्राक ( प्रतीक बच्चन) ने पत्रिका से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी और 10 करोड़ रुपए की डिमांड को लेकर सवाल किया गया तो वे असहज हो गए और इंटरव्यू देने से मना कर दिया। वहीं, आस-पास लोग जो वीडियो बना रहे थे, उनके मोबाइल और कैमरा भी चेक करवाया कि कहीं इस सवाल का वीडियो तो नहीं बना है। आखिरकार वे इसका जवाब भी नहीं दे पाए। बाद में दूसरा सवाल करने पर उन्होंने जवाब दिया।