पूर्व भाजपा नेता ने दिया था छत्तीसगढ़ बीज निगम का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 2 लाख लेकर युवक को थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र

बीज निगम के एमडी की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में यह पूरा मामला सामने आया। शुरुआत में पुलिस के सामने आरोपी अज्ञात था। निगम की ओर से शिकायत में बताया गया था कि उसके नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवक तक पहुंच बनाई। युवक से पूछताछ के दौरान नौकरी के नाम पर रकम लिए जाने और कृष्णा अवस्थी की भूमिका की जानकारी सामने आई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने और युवक से रकम लेने की प्रक्रिया में कृष्णा के अलावा कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं।