6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

पूर्व भाजपा नेता ने दिया था छत्तीसगढ़ बीज निगम का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 2 लाख लेकर युवक को थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र

Fake joining letter: छत्तीसगढ़ बीज निगम में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 06, 2026

Fake joining letter

छत्तीसगढ़ बीज निगम और तेलीबांधा थाना की तस्वीर (Photo Patrika)

Fake joining letter: छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के पीछे पूर्व भाजपा नेता कृष्णा अवस्थी का हाथ था। उसी ने बीज निगम के एमडी के फर्जी हस्ताक्षर करके कसडोल के युवक को दिया। इसके बदले में उससे 2 लाख रुपए लिए थे। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी।

तेलीबांधा थाने में शिकायत की थी

उल्लेखनीय है कि निगम के एमडी विनोद वर्मा ने तेलीबांधा थाने में शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कसडोल निवासी हेमंत साहू से पूछताछ की गई।

नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख लिए

इसमें हेमंत ने बताया कि कृष्णा अवस्थी ने डाटा इंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए लिया था। इसके बदले उसने फर्जी लेटर दिया। उल्लेखनीय है कि कृष्णा अवस्थी धोखाधड़ी के मामले में पहले से जेल में है। वह बलौदाबाजार का भाजपा नेता और पदाधिकारी थे। ठगी का मामला उजागर होने के बाद ही उसे फिलहाल किनारे कर दिया गया है। मामले में कृष्णा के अलावा अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

फर्जी नियुक्ति पत्र से खुला पूरा मामला

बीज निगम के एमडी की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में यह पूरा मामला सामने आया। शुरुआत में पुलिस के सामने आरोपी अज्ञात था। निगम की ओर से शिकायत में बताया गया था कि उसके नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवक तक पहुंच बनाई। युवक से पूछताछ के दौरान नौकरी के नाम पर रकम लिए जाने और कृष्णा अवस्थी की भूमिका की जानकारी सामने आई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने और युवक से रकम लेने की प्रक्रिया में कृष्णा के अलावा कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 09:37 am

Published on:

06 Sept 2026 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पूर्व भाजपा नेता ने दिया था छत्तीसगढ़ बीज निगम का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 2 लाख लेकर युवक को थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की बैठक आज, लंबित मुद्दों पर बन सकती है नई रणनीति

Chhattisgarh Employee Federation
रायपुर

B Praak: 10 करोड़ की धमकी पर चुप्पी! लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुनते ही असहज हुए बी-प्राक, सवाल पर नहीं दिया जवाब

B Praak
रायपुर

Soma Dewangan Arrest: महापौर से गाली-गलौज मामले में सोम देवांगन गिरफ्तार, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

Soma Dewangan Arrest
रायपुर

IGKV में पेपर लीक के बाद बड़ा बदलाव, अब Password Protected E-Mail से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र

IGKV Paper Leak
रायपुर

Electricity Bill News: छत्तीसगढ़ में 11 सितंबर से कटेगा बिजली कनेक्शन, बिल नहीं दने वाले सरकारी विभागों में छायेगा अँधेरा

Electricity Bill News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.