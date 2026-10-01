शहडोल की विवादित जमीन पर छत्तीसगढ़ में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को माना सही

MP Land Dispute: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की जमीन से जुड़े विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर एक ही विवाद से जुड़ी कई अचल संपत्तियां अलग-अलग न्यायालयों की सीमा में स्थित हैं, तो उन संपत्तियों में से किसी एक के क्षेत्र की अदालत में पूरा मुकदमा चलाया जा सकता है। इस मामले में शहडोल जिले की जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन उसी विवाद से जुड़ी कुछ दूसरी जमीनें छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित हैं। इसी आधार पर जनकपुर की सिविल अदालत में दायर मुकदमे को हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना।