Cash Loot Allegation: बिलासपुर में मामा-भांजे के साथ मारपीट का आरोप, कैश के बाद PhonePe से भी ट्रांसफर कराए पैसे

Cash Loot Allegation: बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बसहा में मामा-भांजे के साथ मारपीट और जबरन पैसे लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तालाब के पास कुछ युवकों ने दोनों को घेर लिया और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर डंडे, बेल्ट और पाइप से दोनों की पिटाई की गई। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने दोनों से 5 हजार रुपए नकद ले लिए।इसके अलावा PhonePe के जरिए 2 हजार रुपए भी जबरन ट्रांसफर करवाए गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में शुभम, कुलेश्वर, डब्बू समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।