सिम्स में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल, उखड़ी फर्श पर पड़ी नजर तो अफसरों को दिए ये निर्देश

सिम्स में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री (Photo Source- Patrika Create)
SIMS Hospital Bilaspur: बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते समय सर्जिकल वार्ड के सामने फर्श उखड़ी हुई मिली। इसे देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के जिन हिस्सों में तत्काल सुधार की जरूरत है, वहां काम शुरू करने के लिए सिर्फ सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया जाए। स्वशासी समिति से जरूरी मंजूरी लेकर मरम्मत का काम जल्द कराया जाए।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों की आवाजाही पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जहां स्ट्रेचर ले जाने में परेशानी होती है, वहां जरूरत के अनुसार स्लोप बनाए जाएं। इससे मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में आसानी होगी। मंत्री ने अधिकारियों से अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद छोटी-बड़ी समस्याओं की जानकारी भी ली और जरूरी सुधार जल्द कराने को कहा।
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