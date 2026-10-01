बिलासपुर में ‘200 से 300 रुपये कमीशन लेकर बनाता था टिकट’, RPF की कार्रवाई में रेलवे क्लर्क गिरफ्तार

रेलवे में आरक्षण खुलने के शुरुआती समय में टिकटों की बुकिंग को लेकर यात्रियों की ओर से अक्सर शिकायतें सामने आती हैं। खासकर लोकप्रिय ट्रेनों में बुकिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और वेटिंग बढ़ जाती है। आरपीएफ टिकट दलाली के मामलों में इस बात की भी जांच करती है कि टिकट सामान्य यात्रियों के लिए बनाए गए थे या एजेंटों के जरिए उनकी बुकिंग कराई जा रही थी। करगीरोड के इस मामले में भी मोबाइल चैट और टिकटों की जानकारी के आधार पर पूरे लेनदेन की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।