त्योहारी सीजन में बैरिकेडिंग का ब्रेक, बिलासपुर के इस चौक पर मुख्य रास्ता बंद, व्यापारी और जनता परेशान

बैरिकेड्स लगाकर सिटी कोतवाली, गोलबाजार, सदर बाजार, भक्त कंवर राम मार्केट और तेलीपारा रोड की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र के व्यापार पर असर पड़ रहा है, जिसे लेकर व्यापारियों में रोष है। आम जनता के लिए भी यह परेशानी का सबब बन रहा है। बाइक सवार बैरिकेड्स के किनारे बची छोटी जगह से किसी तरह निकलते दिखाई देते हैं, लेकिन कार, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को आगे रास्ता बंद मिलने पर लौटना पड़ रहा है। चांटीडीह, चिंगराजपारा, बैमा, सेलर, खमतराई और सरकंडा की ओर से रपटा पुल पार कर बाजार पहुंचने वाले लोगों को अब वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है।