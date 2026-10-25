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छत्तीसगढ़ BJP कार्यालय में अब मनमर्जी नहीं चलेगी? स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को किया सचेत

BJP Core Group Meeting: छत्तीसगढ़ की BJP प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने रायपुर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में बुलाए गए लोग ही भाजपा कार्यालय में मौजूद रहें।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 25 Oct 2026, 12:51 PM IST

Smriti Irani Chhattisgarh Visit

रायपुर में स्मृति ईरानी का संगठन पर फोकस (Photo Source- Patrika)

Smriti Irani Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी अपने पहले दौरे पर रायपुर पहुंचीं। यहां आते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश दिया। भाजपा कार्यालय परिसर में उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया है, केवल वही कार्यालय में मौजूद रहें। बिना किसी काम या बुलावे के कार्यकर्ताओं को कार्यालय नहीं आना चाहिए।

स्मृति ईरानी के इस निर्देश को प्रदेश में संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठकें कर संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी।

Chhattisgarh Politics: रायपुर पहुंचकर BJP कार्यालय में सुनी मन की बात

रायपुर पहुंचने के बाद स्मृति ईरानी भाजपा कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना। इस दौरान सभी लोग जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में संगठन से जुड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी का यह दौरा संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिना बुलावे कार्यालय नहीं आने की हिदायत

भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और बैठक व्यवस्था को लेकर स्मृति ईरानी ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, केवल वही कार्यालय में मौजूद रहें। बिना बुलावे या किसी जरूरी काम के बिना कार्यालय आने से बचना चाहिए। उनके इस संदेश को पार्टी के भीतर अनुशासन और व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर जोर देने के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर स्मृति ईरानी की प्राथमिकताओं में संगठन के कामकाज की समीक्षा और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी शामिल है।

प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक

‘मन की बात’ कार्यक्रम के बाद सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्रियों के साथ संगठनात्मक बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक में पार्टी के कामकाज और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रदेश पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसमें संगठन की मौजूदा स्थिति और आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

संभाग और जिला स्तर के नेताओं के साथ भी चर्चा

दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन की गतिविधियों और समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी की गतिविधियों को जमीन पर लागू करने में उनकी अहम भूमिका होती है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों और स्थानीय स्तर की चुनौतियों को समझने के लिए ऐसी बैठकें उपयोगी होती हैं।

BJP Office Raipur: पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ होगी अहम बैठक

स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। शाम 3:30 बजे से 5 बजे तक पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक निर्धारित है। इसके बाद शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक पार्टी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संवाद होगा। इन बैठकों में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव, संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश में पार्टी की आगामी रणनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

शाम को BJP कोर ग्रुप की बैठक

दिनभर की बैठकों के बाद शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश में संगठन की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा इस दौरे का अहम हिस्सा रहेगी। स्मृति ईरानी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब इस दौरे के दौरान होने वाली बैठकों और उनसे निकलने वाले निर्देशों पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी।

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Updated on:

25 Oct 2026, 12:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ BJP कार्यालय में अब मनमर्जी नहीं चलेगी? स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को किया सचेत

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