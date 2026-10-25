छत्तीसगढ़ BJP कार्यालय में अब मनमर्जी नहीं चलेगी? स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को किया सचेत

रायपुर पहुंचने के बाद स्मृति ईरानी भाजपा कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना। इस दौरान सभी लोग जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में संगठन से जुड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी का यह दौरा संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।