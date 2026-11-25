

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग के कार्यालय में 27 नवंबर को शाम 4 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। हालांकि, ममता बनर्जी गुट के सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि उनके गुट को दोपहर 3 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें 27 नवंबर को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय गुट से जुड़े TMC विधायक अखरुज्जमां ने भी नोटिस मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनके गुट के नेता तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे।