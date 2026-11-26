AI Image-(ChatGpt)
Smartwatch Rules India: देश में अब स्मार्ट वॉच/फिटनेस बैंड तथा एआइ चश्मे से सेहत और डेटा सुरक्षा की चिंताओं को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। हेल्थ मॉनिटरिंग और सुविधा के साथ स्टेटस सिंबल बन चुके इन दोनों उत्पादों के देश में निर्माण, असेंबली या आयात के बाद दो मापदंडों पर विशेष परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें उपभोक्ताओं को बिक्री की अनुमति दी जाएगी। जानकार सूत्रों के अनुसार संबंधित महकमों को नए मापदंड लागू करने निर्देश दे दिए गए हैं। अगले साल से यह प्रावधान लागू हो जाएंगे। बाजार में उतर चुके पुराने मॉडलों पर इसका असर नहीं आएगा। लेकिन, नए उत्पादों को निर्माण व आयात के एंट्री पाइंट पर ही मापदंडों पर खरा उतरना होगा। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में ई-उपकरणों को लेकर गठित हाईपॉवर कमेटी के सुझाव के बाद यह नियंत्रक उपाय लागू किए जा रहे हैं।
देश की सभी स्मार्ट वॉच व फिटनेस बैंड बनाने व असेंबल करने वाली तथा आयात करने वाली कंपनियों को नए यूनिफार्म नियमों के हिसाब से समान गुणवत्ता, फार्मूले व एआइ नियंत्रण वाली वॉच बनाना होगा। इससे हर कंपनी की वॉच का बेस-फार्मूला एक ही रहेगा। इसके अलावा हर स्मार्ट वॉच रजिस्टर्ड रहेगी। बिना रजिस्टर्ड हुए इसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। गुणवत्ता परीक्षण में वॉच के निर्माण की तकनीक, फार्मूला, उससे कोई नुकसान तो नहीं, एआइ से डेटा सुरक्षा व अन्य कोई खतरे का आकलन किया जाएगा।
दरअसल चीन से आयातित स्मार्ट वॉच व आयातित एआइ चश्मों से भारतीय बाजार पटा हुआ है। उस पर अब एआइ के अपग्रेड वर्जन स्मार्ट वॉच को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। ऐसे में इसकी गुणवत्ता व डेटा सुरक्षा पर संदेह है। दो कंपनियों की स्मार्ट वॉच ने एक ही व्यक्ति की हार्ट-रेट को अलग-अलग माप आते हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय