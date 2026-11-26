Smartwatch Rules India: देश में अब स्मार्ट वॉच/फिटनेस बैंड तथा एआइ चश्मे से सेहत और डेटा सुरक्षा की चिंताओं को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। हेल्थ मॉनिटरिंग और सुविधा के साथ स्टेटस सिंबल बन चुके इन दोनों उत्पादों के देश में निर्माण, असेंबली या आयात के बाद दो मापदंडों पर विशेष परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें उपभोक्ताओं को बिक्री की अनुमति दी जाएगी। जानकार सूत्रों के अनुसार संबंधित महकमों को नए मापदंड लागू करने निर्देश दे दिए गए हैं। अगले साल से यह प्रावधान लागू हो जाएंगे। बाजार में उतर चुके पुराने मॉडलों पर इसका असर नहीं आएगा। लेकिन, नए उत्पादों को निर्माण व आयात के एंट्री पाइंट पर ही मापदंडों पर खरा उतरना होगा। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में ई-उपकरणों को लेकर गठित हाईपॉवर कमेटी के सुझाव के बाद यह नियंत्रक उपाय लागू किए जा रहे हैं।