Construction Equipment Scheme India: निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम आने वाली टनल बोरिंग मशीन, एक्स्केवेटर, क्रेन, पाइलिंग रिग्स व लोडर जैसी बड़ी मशीनों के मामले में आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार 11000 करोड़ रुपए की मदद की नई योजना लाई है। इस राशि से देश में ऐसी मशीनें बनाने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ईको-सिस्टम तैयारी के तहत टेस्टिंग सुविधा बनाने के लिए ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन को 375 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआइई) इकोसिस्टम योजना को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी सरकार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने सीआइई योजना समेत 19934 करोड़ रुपए की लागत वाले पांच कामों को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि चीन व अमरीका के बाद दुनिया में भारत सीआइई उद्योग में तीसरे नंबर पर है। देश में इसका बाजार 2025 में 97500 करोड़ रुपए था जिसमें 45% आयात निर्भरता है। कैबिनेट द्वारा मंजूर योजना से देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।