Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) से दोबारा हाथ मिलाकर BJP ने बड़ा सियासी जोखिम लिया है। पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल को ‘बड़े भाई’ की भूमिका दी है। गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पद भी उन्हें मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों बातों की पुष्टि कर चुके हैं। इस फैसले से BJP के भीतर असंतोष बढ़ने का खतरा है।