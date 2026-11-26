BJP Akali allianc :अकाली दल को CM कुर्सी का वादा, क्या BJP में बढ़ेगी नाराजगी? (फोटो सोर्स:@BJP4India)
Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) से दोबारा हाथ मिलाकर BJP ने बड़ा सियासी जोखिम लिया है। पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल को ‘बड़े भाई’ की भूमिका दी है। गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पद भी उन्हें मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों बातों की पुष्टि कर चुके हैं। इस फैसले से BJP के भीतर असंतोष बढ़ने का खतरा है।
BJP पिछले छह साल से सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन खड़ा करने में जुटी थी। पार्टी अकेले सभी सीटों पर लड़ने की बात करती रही। अब वह दावा पीछे छूट गया है।
अकाली दल के खाते में सीटें जाने पर इन इलाकों के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं। अभी खुली बगावत सामने नहीं आई है, लेकिन कई जिला कार्यालयों में बेचैनी है। 117 सीटों पर लड़ने की बात करने वाले नेताओं ने भी उठ रहे सवालों का सार्वजनिक जवाब नहीं दिया है।
सीट बंटवारा अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BJP करीब 40 सीटें चाहती है, जबकि पुराने गठबंधन में उसके हिस्से 23 सीटें थीं। स्थानीय स्तर पर बगावत की आशंका भी बनी हुई है।
इस दांव के पीछे का चुनावी गणित वोट शेयर में दिखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को 18.56% और SAD को 13.42% वोट मिले थे। दोनों का कुल 31.98% वोट कांग्रेस के 26.30% और AAP के 26.02% से ज्यादा है।
गठबंधन के आंतरिक आकलन में 50 से 58 सीटों पर मुकाबले में रहने का अनुमान है। बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। हालांकि इसके लिए दोनों दलों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर होना जरूरी है।
लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और पटियाला की 46 सीटें अहम हैं। 2024 में इनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों में BJP आगे रही थी। पांच हिंदू-बहुल जिलों में 26 सीटें हैं। 40% से अधिक हिंदू आबादी वाले सात अन्य जिलों में 43 सीटें आती हैं। दोआबा, गुरदासपुर और पठानकोट पर भी नजर है। अकाली दल की 2024 की बढ़त मालवा के नौ क्षेत्रों तक सीमित थी।
शाह के अनुसार, साझेदारी का एक प्रमुख लक्ष्य हिंदू-सिख एकता मजबूत करना है। गठबंधन ने दो साल में नशे की समस्या खत्म करने, पुलिस-BSF तालमेल बढ़ाने, कर्ज पर केंद्रीय मदद और सीमावर्ती जिलों में उद्योग का वादा भी किया है।
2022 में SAD सिर्फ तीन और BJP दो सीटें जीत सकी थी। प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर को कभी मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा था। ऐसे में BJP का फैसला उन्हें संकट से बाहर निकलने का बड़ा मौका देता है। आलोचक इसे बड़ी रियायत मान रहे हैं।
24 नवंबर को गठबंधन के ऐलान के बाद AAP और कांग्रेस ने इसे सत्ता के लिए मजबूरी का समझौता बताया। कांग्रेस ने 2022 के नतीजों पर ‘जीरो प्लस जीरो’ का तंज कसा। अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन में हुई मौतों पर सुखबीर से जवाब मांगा।
SAD ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर NDA छोड़ा था। ग्रामीण मतदाताओं की नाराज़गी अब भी चुनौती है। ऐसे में BJP के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साधना और सहयोगी को वोट दिलाना, दोनों अहम होंगे।
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