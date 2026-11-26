पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस हत्याकांड को दो विद्रोही गैंगों हिमांशु भाऊ (भाऊ रिटोलिया) गैंग और बाबा रिटोलिया गैंग के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी से जोड़कर देख रही है। दोनों गैंगों के बीच 2019 से दुश्मनी चली आ रही है और इस दौरान कई गैंगवार में दोनों गैंगों के कई कई लोग मारे जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार हमला हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्यों ने किया था और मृतक बाबा गैंग से जुड़े थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार मृतकों में तीन युवक झज्जर जिले के डीघल गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि चौथा युवक बेरी क्षेत्र का रहने वाला था। मृतकों के नाम रिंकू, विनीत, गंजू और हिमांशु बताए जा रहे हैं।