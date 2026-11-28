

अदालत ने केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिगों और कानून से संघर्ष करने वाले बच्चों से जुड़े कानूनों में बदलाव पर विचार करने का समय आ गया है। केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 16 साल की उम्र तक बच्चों में बढ़ती परिपक्वता का उल्लेख करते हुए उम्र सीमा घटाने की जरूरत बताई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर के आदेश में कहा कि विधायिका इस पहलू पर उचित विचार कर सकती है।