टोक्यो के चोफू एयरोस्पेस सेंटर में प्रदर्शित परीक्षण मॉडल को चार पैरों वाले क्रॉलर सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसमें पहियों की स्वतंत्र दिशा बदलने की क्षमता होगी, ताकि वह चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह, चट्टानों और गड्ढों को पार कर सके। प्रदर्शन के दौरान मॉडल ने कृत्रिम चंद्र सतह पर चट्टानों और गड्ढे जैसी बाधाओं को पार करके अपनी गतिशीलता दिखाई। रोवर में ड्रिलिंग उपकरण और वैज्ञानिक सेंसर लगाए जाएंगे। यह पहले संभावित पानी वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और फिर वहां से मिट्टी के नमूने लेकर उनका विश्लेषण करेगा। वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते हैं कि पानी बर्फ के रूप में है या चंद्रमा की मिट्टी में मिला हुआ है। इस मिशन में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के वैज्ञानिक उपकरण भी शामिल होंगे। नासा का न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर जमीन के नीचे हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करेगा। हाइड्रोजन पानी की मौजूदगी का महत्वपूर्ण संकेतक है।