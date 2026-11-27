Delimitation Bill: लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने और सदन की सदस्य संख्या बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने परिसीमन से जुड़े नए प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत लोकसभा में राज्यों की सीटें मौजूदा संख्या से 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्यों के लिए 815 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित करने की योजना है। इस तरह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 850 हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिसीमन बिल की कॉपी सांसदों को मिल गई है।