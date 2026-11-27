Abhishek Banerjee: संसद की बैठक फिर से शुरू होने से पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने 30 नवंबर को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने की अपील की है। कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए 22 जुलाई को सदन की सेवा से निलंबित किया गया था।