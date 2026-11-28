

डीआइजी के मुताबिक एटीएस को सूचना मिली थी कि गुजरात के बाहर का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक व्यक्ति गुजरात आने वाला है। वह तीन-चार दिन में किसी संवेदनशील ठिकाने पर हमला करने वाला है। इसकी जांच करने के दौरान सयाजीगंज रेलवे स्टेशन के पास मिलन होटल में शाहरुल ठहरने होने की सूचना मिली। टीम पहुंची तब तक वह होटल खाली कर गया था। उसने होटल में दिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आधार के जरिए जांच की तो पता चला कि आरोपी दाहोद से वडोदरा आ रहा है। ऐसे में रूट पर नाकाबंदी की और आरोपी को वडोदरा के पास होटल दर्शन के पास से पकड़ा।